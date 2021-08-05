Украинская певица Анастасия Приходько показала себя вместе с исполнителем Олегом Макушовым

Как пишет Politeka.net, Приходько является популярной певицей, которая участвовала на Евровидении от России. Красотка недавно родила третьего ребенка, но уже вернулась к творчеству. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Приходько показалась в шелковом наряде. Рядом лежал Олег Макушов на кровати.

"Мне пришлось с Олегом Машуковым лежать в одной кровати 5 часов… А все из за @genaviter_official и его классной новой песни «после 30» так вот, я не поняла, причём тут был Олег, но он и тут появился", - написала Настя.



"Ой, ребёнок, всего на пару лет старше меня, уже достаточно взрослый…", - написал Макушов под постом Насти.



"Да я замужем!!!! Сколько тебе можно это говорить! И люблю своего мужа!", - ответила Настя под комментарием исполнителя.

"Pov: Злая тётка влюбилась в раскрашенного пуделя…", - написал Олег у себя на фото.

Фанаты сразу кинулись комментировать снимок:

"Хайп не зашел?", "Да вы и не ругались вроде", "Задолбали со своими хайпами. Уже не знаешь где правда, где ложь", "Кто из вас раскрашенный пудель".

Напомним, Приходько разрыдалась из-за Артема Пивоварова

А еще Politeka писала, что Приходько разоткровенничалась с украинцами, сверкая фигурой в "невидимом" топе

Также Politeka сообщала, что Приходько публично унизили из-за снимка с бокалом и откровения об алкотерапии



