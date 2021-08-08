Відома українська поп-співачка Анастасія Приходько вперше за довгий час показала свого чоловіка

Під час святкування дня народження сина Анастасія нарешті показала чоловіка, якого практично ніколи не показує на знімках. Зірка виглядала дуже просто і по-домашньому, поки її діти веселилися, а сама вона обіймала чоловіка.

На сторінці Зоряного шляху в Instagram також з'явилися кадри з Анастасією і чоловіком:

"Днями сім'я учасниці шоу "Маска" відсвяткувала 6-річчя сина. Співачка розповіла, що здійснила всі бажання Гордія, але і він не забув подякувати мамі і татові. Хлопчик підійшов до батьків з букетом повітряних кульок, а @prykhodko_official не змогла стримати сліз. Тільки подивіться, як зворушливо 💛 » - сказано в підписі до сімейних кадрів пари.

Також Анастасія особисто привітала хлопчика в мережі величезним постом зі зверненням. Приходько написала, що дуже хотіла сина і буде завжди його підтримувати і допомагати, і навіть пообіцяла любити невістку.

Раніше Politeka писала, що Приходько у вузькому ТОПі без білизни показала фігуру після народження третьої дитини: "впевнена, що...".

Нагадаємо, що Приходько розридалася через Артема Пивоварова: "годуючу матір не можна так...".

A ще Politeka повідомляла, що Настя Приходько мучиться від болю, почалися ускладнення:"ось така я опухла і набрякла".