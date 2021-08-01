Співачка Анастасія Приходько впала в післяпологову депресію
Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagarm (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Мамою втретє Анастасія стала навесні цього року. Співачка в таємниці народила деякий час назад і тільки сьогодні поділилася радісною новиною.
Днями з нею стався несподіваний інцидент, яким вона вирішила поділитися зі своїми передплатниками.
"Напевно, я зрозуміла, що таке післяпологова депресія... або не зрозуміла. Сьогодні я розплакалася", - зізналася Анастасія.
За словами співачки, причина може здатися банальною і смішною. Як виявилося, радіоведучий Слава Дьомін запросив її на концерт співака Артема Пивоварова, але їй довелося відповісти відмовою.
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"Я так засмутилася і зрозуміла, що не можу просто сходити на концерт. Я не можу залишити дитину. Це все через Дьоміна. Годуючу матір не можна так запрошувати", - розповіла співачка.
У підсумку Приходько трохи заспокоїлася і відправилася їсти.
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