Известная украинская поп-певица Анастасия Приходько впервые за долгое время показала своего супруга

Во время празднования дня рождения сына Анастасия наконец-то показала супруга, которого практически никогда не показывает на снимках. Звезда выглядела очень просто и по-домашнему, пока ее дети веселились, а сама она обнимала супруга.

На странице Звездного пути в Инстаграм также появились кадры с Анастасией и мужем:

«На днях семья участницы шоу «Маска» отпраздновала 6-летие сына. Певица рассказала, что осуществила все желания Гордея, но и он не забыл поблагодарить маме и папе. Мальчик подошел к родителям с букетом воздушных шариков, а @prykhodko_official не смогла сдержать слез. Только посмотрите, как трогательно 💛» - сказано в подписи к семейным кадрам пары.

Также Анастасия лично поздравила мальчика в сети огромным постом с обращением. Приходько написала, что очень хотела сына и будет всегда его поддерживать и помогать, и даже пообещала любить невестку.

Ранее Politeka писала, что Приходько в узком топе без белья показала фигуру после рождения третьего ребенка: "Уверена, что...".

Напомним, что Приходько разрыдалась из-за Артема Пивоварова: "кормящую мать нельзя так...".

A еще Politeka сообщала, что Настя Приходько мучается от боли, начались осложнения: "Вот такая я опухла и отекла".