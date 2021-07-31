Відома співачка Анастасія Приходько розповіла про свій біль

Українська виконавиця поскаржилася на проблеми зі здоров'ям, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Як відомо, в артистки троє дітей - від першого шлюбу, Нанна, і сини від другого - Гордій і Лука. Наймолодший з'явився на світ зовсім недавно.

За словами Приходько, після кожних пологів у неї випадає один зуб. Цього разу почалися проблеми з зубом мудрості.

"Ось така я опухла і набрякла встаю кожен день, сильно болить горло, тому що ускладнення пішли на нього", - звернулася зірка до підписників.

Артистка розповіла, що зуб захворів раптово вночі і на вихідних. У зв'язку з тим, що зірка годує грудьми, вона не приймала ніяких ліків і полоскала рот розчином з соди і солі, а також відваром з ромашки.

У понеділок зірці вирвали зуб, через те, що з'явилося запалення, що відбилося на зв'язки.

"Біль був катастрофічним, тому що, не можна антибіотики", - поділилася співачка, зазначивши, що намагалася заспокоїти біль ліками для дітей.

Приходько додала, що біль в яснах не припиняється, але вона сподівається, що незабаром вона і набряклість підуть.

У коментарях користувачі Мережі підтримали співачку і побажали їй якнайшвидшого одужання.

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