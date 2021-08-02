Відома українська співачка Анастасія Приходько стала суддею масштабного вокального шоу "Співають всі"
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно народила третю дитину, опинилася серед сотні членів журі нового вокального шоу"Співають всі". Нове фото артистки в якості судді опублікували на сторінці проекту в соцмережі Instagram.
На знімку Анастасія з'явилася в стильному образі - на ній чорне вбрання, яке складається з штанів і хитромудрого топа, під яким немає білизни. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру зірки, і це незабаром після пологів. Волосся красуні зібрані у високий пишний пучок, а на її обличчі легкий макіяж, вона впевнено дивиться в камеру.
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У підписі до фото Приходько йдеться: "Суддя найвокальнішого шоу "Співають всі" Анастасія Приходько впевнена, що в Україні немає співака, який розриває жіночі серця. Тому саме такого артиста вона шукає серед наших учасників".
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