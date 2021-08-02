Известная украинская певица Анастасия Приходько стала судьей масштабного вокального шоу "Співають всі"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно родила третьего ребенка, оказалась среди сотни членов жюри нового вокального шоу "Співають всі". Новое фото артистки в качестве судьи опубликовали на странице проекта в соцсети Instagram.

На снимке Анастасия появилась в стильном образе – на ней черный наряд, который состоит из штанов и замысловатого топа, под которым нет белья. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру звезды, и это вскоре после родов. Волосы красотки собраны в высокий пышный пучок, а на ее лице легкий макияж, она уверено смотрит в камеру.

В подписи к фото Приходько говорится: "Судья самого вокального шоу "Співають всі" Анастасия Приходько уверена, что в Украине нет певца, который разрывает женские сердца. Поэтому именно такого артиста она ищет среди наших участников".

Напомним, Приходько разрыдалась из-за Артема Пивоварова: "Кормящую мать нельзя так...".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько мучается от боли, начались осложнения: "Вот такая я опухшая и отекшая".

Также Politeka писала, что Приходько поразила исхудавшим телом после рождения ребенка, певицу просто не узнать: черно-белые кадры.