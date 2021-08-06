Відома співачка Анастасія Приходько показала себе в домашній обстановці

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно народила третю дитину, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артистка здивувала фоловерів новим постом у соцмережі, показавши Домашнє фото за чаюванням.

На знімку Настя відображена, сидячи на затишній кухні, вона попиває чай і задумливо застигла з печивом в зубах. Перед камерою зірка з'явилася у світлому домашньому халаті, її волосся зібране в пучок, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографії Приходько поділилася своїми роздумами: "сиджу і розмірковую про те, як часто люди мають поганий настрій. Посилають негатив у твою сторону, хоч ти нічого не зробив, а вони зробили висновок, самі посварилися, самі образилися, самі пішли. І ти сидиш такий і думаєш - що це було? Ось я і думаю, що пішло не так, вранці, у цієї людини".

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