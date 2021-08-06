Известная певица Анастасия Приходько показала себя в домашней обстановке
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно родила третьего ребенка, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка удивила фолловеров новым постом в соцсети, показав домашнее фото за чаепитием.
На снимке Настя запечатлена, сидя на уютной кухне, она попивает чай и задумчиво застыла с печеньем в зубах. Перед камерой звезда появилась в светлом домашнем халате, ее волосы собраны в пучок, а на лице нет макияжа.
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В подписи к фотографии Приходько поделилась своими размышлениями: "Сижу и размышляю о том, как часто люди имея плохое настроение. Посылают негатив в твою сторону, хоть ты ничего не сделал, а они сделали вывод, сами поругались, сами обиделись, сами ушли. И ты сидишь такой и думаешь - что это было? Вот я и думаю, что пошло не так, утром, у этого человека".
Напомним, Приходько сняли в постели с молодым красавчиком, певица затеяла разборки: "Да я замужем!".
Как сообщала Politeka, Приходько в узком топе без белья показала фигуру после рождения третьего ребенка: "Уверенна, что…".
Также Politeka писала, что Приходько разрыдалась из-за Артема Пивоварова: "Кормящую мать нельзя так...".