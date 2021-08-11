Украинская певица Анастасия Приходько ошеломила поведением на красной дорожке

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда появилась на презентации нового сезона телеканала «Украина». На красной дорожке певица засветилась в объятиях с молодым известным блогером и тиктокером Олегом Машуковским.

Ранее в Инстаграм артистки уже появлялись фото с этим парнем. На снимках она лежала с блогером в кровати. На свежем фото Настя тесно прижалась к Машуковскому и страстно смотрела ему в глаза.

«Инь-Янь», - коротко подписал фото Машуковский.

В комментариях под его постом оставили массу отзывов. Многие поклонники отметили, что девушка блогера может приревновать к такому фото.

«Я в шоке», «Вау, офигенные, очень эффектно», «Ля, какие», «Ну вау же», «Пожар», «очередной хайп», «Это некрасиво по отношению к Насте, да это может просто фотка и да она красивая, но Насте будет неприятно», - пишут люди.

Напомним, что Приходько застукали в постели с молодым блогером, звезда затеяла разборки: "Да я замужем!".

А еще Politeka писала, что Приходько в слезах впервые за долгое время показала своего мужа: "Вы только посмотрите...".

Также Politeka сообщала, что Приходько с сыном на руках пригрозила будущей невестке: "Лично обрею налысо...".