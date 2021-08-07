Відома українська поп-співачка Анастасія Приходько зворушливо привітала сина з Днем народження та показала рідкісні світлини з хлопчиком

Як пише Politeka.net, для популярної української співачки 7 серпня – чи не один з найважливіших днів у її житті. Саме цього дня шість років тому співачка народила сина Гордія.

З нагоди Дня народження хлопчика Анастасія Приходько опублікувала серію світлин, де Гордій зображений у різний період свого життя та написала зворушливий пост.

"Наше сонечко, Гордій, тобі вже цілих 6 років, як швидко час летить🙈 Ти народився дуже швидко, всього за 3 години, о 13:05, 2015 року із вагою 4,200 і 58 см😍))", - пише Приходько.

Окрім цього, жінка розповіла шанувальникам про привички та уподобання хлопчика, а також зізналася, що вагітність була дуже легкою. Будучи вже вагітною Приходько багато подорожувала, відвідала Америку, Іспанію, їздила Україною та навіть була у зоні АТО.

Приходько написала, що дуже хотіла сина і буде завжди його підтримувати й допомагати, та навіть пообіцяла любити невістку.

"Ти завжди можеш прийти до мене і я ніколи тебе не засуджу, просто прислухайся іноді до мене, я поганого не пораджу! І так, зціпивши зуби, я обіцяю любити невістку, але, якщо вона тебе образить, я особисто поголю її налисо😅", - жарутє Приходько.

Зауважимо, що окрім Гордія, Приходько разом з чоловіком Олександром виховує 11-річну дочку Нану, яку народила від бізнесмена з Абхазії Нурі Кухілави, та чотиримісячного сина Луку.

Рaніше Politeka писaлa, що Приходько у вузькому топі без білизни показала фігуру після народження третьої дитини: "Впевнена, що…".

Нaгaдaємо, що Приходько розридалася через Артема Пивоварова: "Годуючу матір не можна так...".

A ще Politeka повідомлялa, що Настя Приходько мучиться від болю, почалися ускладнення: "Ось така я опухла і набрякла".