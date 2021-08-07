Известная украинская поп-певица Анастасия Приходько трогательно поздравила сына с Днем рождения и показала редкие фотографии с мальчиком
Как пишет Politeka.net, для популярной украинской певицы 7 августа - едва ли не один из самых важных дней в ее жизни. Именно в этот день шесть лет назад певица родила сына Гордея.
По случаю Дня рождения мальчика Анастасия Приходько опубликовала серию фотографий, где Гордей изображен в разный период своей жизни и написала трогательный пост.
"Наше солнышко, Гордей, тебе уже целых 6 лет, как быстро время летит 🙈 Ты родился очень быстро, всего за 3 часа, в 13:05, 2015 года с весом 4,200 и 58 см 😍 ))", - пишет Приходько.
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Кроме этого, женщина рассказала поклонникам о привычках и предпочтениях мальчика, а также призналась, что беременность была очень легкой. Будучи уже беременной Приходько много путешествовала, посетила Америку, Испанию, ездила по Украине и даже была в зоне АТО.
Приходько написала, что очень хотела сына и будет всегда его поддерживать и помогать, и даже пообещала любить невестку.
"Ты всегда можешь прийти ко мне и я никогда тебя не засужу, просто прислушайся иногда до меня, я плохого не посоветую! И да, скрепя зубами, я обещаю любить невестку, но, если она тебя обидит, я лично обрею ее налысо 😅 ", - говорит Приходько.
Заметим, что кроме Гордия, Приходько вместе с мужем Александром воспитывает 11-летнюю дочь Нану, которую родила от бизнесмена из Абхазии Нури Кухилавы, и четырехмесячного сына Луку.
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