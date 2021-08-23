Новое вокальное шоу «Співають всі» только вышло на экраны 21 августа, но уже отличилось скандалами

Так, зрителей возмутило решение судей, которые слишком низко оценили выступление победителя "Х-фактора" Александра Порядинского, из-за чего участник не попал в финал. По мнению украинцев выступление певца было более чем достойным.

Кроме того, волна гнева обрушилась на одну из судей – певицу Анастасию Приходько. Певицу упрекнули в том, что она слишком строга к участникам.

"Настю Приходько надо убрать, она сильно придирается", "Уберите Приходько", "Приходько вообще дно...", - писали в Сети.

Певица не смолчала, по этому поводу она накатала отдельный пост, а также ответила некоторым комментаторам в Сторис.

«Если мне не нравится – значит, мне не нравится. Играть и делать из себя хорошую, я не буду. Я для того, чтобы там судить. Я собственно говоря это и делаю», «Полилось столько негатива… пускай. Значит, я все делаю правильно: я вам не нравлюсь. И это хорошо. Я буду продолжать это делать и дальше», - высказалась она.

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