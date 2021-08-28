Новое шоу «Співають всі» совсем недавно появилось на телеканалах и вызвало бурную реакцию украинцев

Участники шоу демонстрируют свои вокальные умения перед звездной «сотней» экспертов во главе с Народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Также в каждом выпуске появляется звездный гость. Первой стала группа Go_A, а во втором выпуске будет Валерий Меладзе.

Именно судьев пока обсуждают больше всего. Особенно возмутила зрителей Анастасия Приходько, которую сочли неоправданно строгой.

«Бесило две вещи: куча рекламы и Приходько», «Очень не понравилась Анастасия Приходько, много негатива от нее и оставила неприятное впечатление о себе... Само шоу супер позитивное, спасибо за приятные эмоции», «Какой прекрасный человек Нина Матвиенко», «Так смешно за реакцией Приходько наблюдать, вечно недовольная тетя», «Приходько бл.... "Певица года". Не называйте ее никуда больше. Стыдно смотреть. Любила и уважала ее до этого шоу», «Единственное, что порадовало меня это: Катя из Go_a, и исполнение песни Линкин парк. Бесила весь выпуск Приходько. Со звуком были явные траблы», "Судьи конечно трэш полнейший, максимум 30 нормальных, а остальные с какого музея вы их вытащили?", - пишут в комментариях.

Также многие не согласны с тем выбором который сделали судьи.

"Ну Алена явно незаслужено получила голоса.... Слабо ведь было... Больше пафоса", "То есть Алёну взяли а Порядинского нет? Короче такое...", "Что за бред! Если встал - нажми кнопку! А то поднял свою пятую точку, танцует, а кнопку не нажимает", "Девочка,очень хорошо спела. У нее сильный голос ,а те кто остались в тройке на порядок ниже ее. Эксперты подкачали, увы", - пишут в Сети.

Напомним, новое появление Меладзе в Украине на «Співають всі!» обернулось скандалом: «Ну это провал дна»

Как сообщала Politeka, Приходько вляпалась в скандал на популярном шоу и решила не сдерживаться: "Вы жалкие..."

Также Politeka писала, что Приходько разозлила украинцев поведением на шоу «Співають всі»