Известная певица Тина Кароль удивила признанием о своих отношениях
Как сообщает Politeka.net, ролик, в котором певица затронула пикантную тему появился в Инстаграм.
«Крутила роман сразу с двумя? А если они посмотрят?», - сказала певица и кокетливо рассмеялась, затем добавила: «Было».
«Где-то вспомнил свою молодость один Туриченко», - написали в комментариях.
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Напомним, когда-то у Тины Кароль был роман с солистом российской группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. Певец рассказал, что они познакомились на фестивале "Черноморские игры". На тот момент ему было 18 лет, а молодой певице всего 16. Их пути разошлись, но они встретились в Киеве во время Нацотбора на Евровидение. Там чувства вспыхнули с новой силой, и завязался роман.
После того, как отношения с Триченко закончились она быстро вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира.
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