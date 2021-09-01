Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась достижением своего сына
1 сентября – важный день для Кароль, ведь ее 12-летний сын Вениамин все еще ходит в школу, а значит в этот день у него начинается новый учебный год. Как известно, учится Веня в Лондоне, в одной из престижных британских школ.
Как пишет Politeka.net, в этом году по случаю Дня знаний Кароль опубликовала у себя Сториз, в которой показала достижение своего сына. На фото Вениамин позирует в строгой школьной форме с большим серебряным кубком перед собой. Улыбка на лице мальчика явно говорит о том, что он доволен собой.
«Веня. Мое все. За достижения в школе», - подписала кадр Кароль.
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Ее публикацию перепостила одна из фан-страниц певицы в Инстаграм, благодаря чему украинцы смогли обсудить пост в комментариях.
«Молодец Веня радуй маму», «Умничка! БРАВО! Как он стал похож на Женю!», «Наш царь, наша гордость, мамин сын», «Мамина гордость и защита. Успехов Венечке в учебе и не болеть», «Уже взрослый мальчик», «Какой парень растет. Аж сердце щипет. Счастья Вениамину», «Как же он похож на папу!!! Удачи Вениамину в новом учебном году!», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль хвастанула патриотичным нарядом сына, который уехал в Англию.
Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась своим хозяйством в загородном поместье.
Также Politeka писала, что Тина Кароль оставила послание покойному мужу, трогает до слез.