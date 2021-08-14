Популярная украинская певица Тина Кароль трогательно поздравила покойного мужа с Днем рождения
Как пишет Politeka.net, история любви поп-дивы Тины Кароль и продюсера Евгения Огира началась в 2008 году. В январе 2008 года пара тайно расписалась, а в июне Тина и Евгений поженились в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. А уже в ноябре того же года певица родила Огиру сына Вениамина, который становится просто копией отца.
К сожалению, счастье певицы длилось не долго. В начале 2012 года у мужа Тины Кароль диагностировали рак желудка, а 28 апреля 2013 года Евгений Огир отошел в вечность.
14 августа украинскому продюсеру Евгению Огиру должно было исполниться 41 год. Тина Кароль в своем Instagram поделилась архивным фото с Огиром и поздравила любимого с Днем рождения.
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"Я молодец, я знаю ...Все как ты хотел. С Днем рождения, вечность", - написала Тина.
"❤️❤️❤️ Ты умница...", "Я все еще помню...... 💔💔💔", "С Днем рождения, Вечность", - написали поклонники певицы на официальной фан-странице тины Кароль.
Заметим, что в одном из интервью Тина Кароль рассказала, что очень болезненно пережила смерть мужа. Она некоторое время не появлялась на людях, отключила телефоны и не выходила на связь.
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