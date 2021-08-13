Українська співачка Тіна Кароль, схоже, вирішила подарувати другий шанс Микиті Ломакіну і записала з ним дует

Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Пісня увійшла до альбому «Молода кров», реліз якого приурочений до 30-річчя незалежності України. Цей альбом Кароль повністю складається з дуетів з молодими українськими виконавцями.

"Насолоджуйся та пиши вiдгуки, пiдтримай своïx", - йдеться у пості.

Відзначимо, Микита Ломакін заінтригував Тіну своїм голосом і харизмою ще на відборі в шоу «Голос країни». Артистка взяла його в свою команду, однак, вони не спрацювалися. За підсумками першого прямого ефіру Ломакін покинув проект.

Тоді Кароль досить різко висловилася про молодого співака.

"Не всім потрібна моя допомога. Не всім потрібна я. і не всі готові починати сьогодні. Ось, в чому прикол. Іноді потрібно побути " в бочці "( як витримане вино)", - заявила тога Тіна закулісному ведучому" Голосу країни " славі Дьоміну.

Відзначимо, новий альбом Кароль активно коментують в мережі.

"Нових імен не бачу крім велбоя ! Всіх їх знаю! Жодного дуету з реально молодими артистами які з'явилися За останній рік! Сподіваюся це не останній експеримент! І будуть дуети з реально новими іменами! Альбом бомба!!! Ось цей альбом реально чекала Країна!!! А не попередній", "це дуже круто, вітаю", "неймовірно", "це дуже круто", "як класно", - пишуть українці.

Нагадаємо, Тіна Кароль несподівано зацікавилася переможцем "Голосу країни": "Молода кров"

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль поділилася творчими планами, українці не оцінили.

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