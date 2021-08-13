Українська співачка Тіна Кароль, схоже, вирішила подарувати другий шанс Микиті Ломакіну і записала з ним дует
Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Пісня увійшла до альбому «Молода кров», реліз якого приурочений до 30-річчя незалежності України. Цей альбом Кароль повністю складається з дуетів з молодими українськими виконавцями.
"Насолоджуйся та пиши вiдгуки, пiдтримай своïx", - йдеться у пості.
Відзначимо, Микита Ломакін заінтригував Тіну своїм голосом і харизмою ще на відборі в шоу «Голос країни». Артистка взяла його в свою команду, однак, вони не спрацювалися. За підсумками першого прямого ефіру Ломакін покинув проект.
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Тоді Кароль досить різко висловилася про молодого співака.
"Не всім потрібна моя допомога. Не всім потрібна я. і не всі готові починати сьогодні. Ось, в чому прикол. Іноді потрібно побути " в бочці "( як витримане вино)", - заявила тога Тіна закулісному ведучому" Голосу країни " славі Дьоміну.
Відзначимо, новий альбом Кароль активно коментують в мережі.
"Нових імен не бачу крім велбоя ! Всіх їх знаю! Жодного дуету з реально молодими артистами які з'явилися За останній рік! Сподіваюся це не останній експеримент! І будуть дуети з реально новими іменами! Альбом бомба!!! Ось цей альбом реально чекала Країна!!! А не попередній", "це дуже круто, вітаю", "неймовірно", "це дуже круто", "як класно", - пишуть українці.
Нагадаємо, Тіна Кароль несподівано зацікавилася переможцем "Голосу країни": "Молода кров"
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль поділилася творчими планами, українці не оцінили.
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