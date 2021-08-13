Українська співачка Тіна Кароль в рамках свого проекту "Молода кров" запише в альбом різні композиції

Як відомо, 26-річний артист вирішив підкорити сцену досить давно і пробував себе спочатку в якості актора театру і кіно, а вже після "переключився" на музику і вокал. Хлопець отримав заповітний кубок переможця на шоу "Голос" в команді співачки Наді Дорофєєвої, яка перший раз брала участь в шоу в якості тренера.

Причому зі співачкою Тіною Кароль, яка також була членом журі і не змогла перемогти з учасником того року, артист несподівано вирішив попрацювати в її новому проекті. Так, зірка зараз активно просуває новий музичний проект"Молода кров".

Сам Лазановський зробив репост з несподіваною заявою в мережі Instagram:

"Продовжуємо радувати вас плітками, які скоро стануть новинами: переможець 11-го сезону «Голосу» Сергій Лазановський буде на збірці Тіни Кароль «Молода кров».

Зазначимо, раніше виконавиця в рамках свого проекту" Молода кров " презентувала унікальний NFT лот. Співачка виставила на аукціон цифровий автограф – відбиток власного пальця.

Нагадаємо, що Кароль похвалилася масивним кільцем на безіменному пальці:"Прям Хюррем Султан".

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