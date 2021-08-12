Тіна Кароль розповіла шанувальникам про новий альбом дуетів

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Нещодавно, вона заявила, що українці почують нове звучання музики. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться творчістю і подіями з життя з шанувальниками.

Цього разу Тіна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Вона презентувала новий альбом дуетів"Молода кров". Це буде збірка пісень разом з популярними українськими артистами. Серед них: Андрій Wellboy, група Latexfauna, Самнасам, Ivan Navi, Аліна Паш, група KAZKA і Микита Ломакін.

"Місія цих колаборацій в тому, щоб поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії нові імена.", повідомила Тіна.

Шанувальники з ажіотажем чекають нового альбому, але частина користувачів мережі незадоволені вибором артистів: "Де нові імена??? Ми ж їх усіх знаємо... ", "Говорила адже, що будуть колаборації зовсім з ноунеймами..і О Боже Ломакін навіть тут".

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