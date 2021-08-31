Популярная украинская певица Тина Кароль показала фото сына Вениамина, который учится в Англии

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль в январе 2008 году вышла замуж за продюсера Евгения Огира, а уже в ноябре у пары родился сын Вениамин. К сожалению, в 2013 году страшная болезнь (рак желудка) забрала жизнь мужа Кароль. Все эти годы певица воспитывала сына, который растет просто копией Огира, сама.

Отметим, что Тина Кароль видится с сыном редко, ведь мальчик учится в Англии. В своем Instagram певица часто публикует фото Вениамина. На этот раз она показала мальчика, который в Англии надел национальную украинскую одежду – вышиванку и шаровары.

"Горжусь! Украина - это мы!",- написала Тина.

На одной из фан-страниц Кароль, где опубликовали фото Вениамина, поклонники написали много комментариев.

"Мамин сын, мамина гордость. Красавчик 😍❤️🔥 ", " Красавчик. Вениамин продолжит прославлять Украину в Англии", "Вот оно мамино счастье, гордость всей семьи, а в будущем, гордость всей Украины, классного парня Тина воспитала! ❤️💜💐👍👌👩❤️👨💙💛💙💛🧒🧒👏👏👍👌😍💋💋", " Вот это парень, супер класс ⭐🔥✋", " так похож на папу!",- пишут фанаты.

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