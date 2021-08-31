Тіна Кароль опинилася в центрі нового конфлікту на вокальному проекті «Співають всі»

Так, у другому випуску учасник Вася Демчук підкорив суддів своїм виконанням пісні Тіни Кароль.

"Той випадок, коли Ви заспівали крутіше Тіни Кароль», - оцінив виконання один з членів журі, телеведучий Слава Дьомін.

Відповідний фрагмент показала на сторінці проекту в Instagram. Тіна кароль не змогла пройти повз.

"Це єдиний ваш піар!? все? ідеї вичерпали 😍! я можу допомогти...... замість Кароль, наприклад!"- написала вона.

Зазначимо, ситуація викликала неоднозначну реакцію.

"Не урыла, а закопала«,» непереможна«,» О, це по-нашому«,» Так, так їх усіх«," щоб переспівати Тіну треба вчитися ще й вчитися. А взагалі смішно порівнювати чоловічий і жіночий голос", - підтримали співачку її шанувальники.

Але не всі погодилися з такою позицією.

"А в чому піар? Наскільки мені не зраджує пам'ять ви самі неодноразово говорили учасникам, що вони виконали пісню краще за вас🤷 ♀ де тоді ви чесні і щирі з аудиторією? Як говорив Потап, ви маніпулюєте аудиторією тільки для своїх цілей, мабуть, це факт", " Тіна Григорівна! Суєти на ніч дивлячись навести захотілося? Нудно, потрібен "черговий скандал"?", "Це ж треба було влаштувати такий скандал через те, що у вокальному шоу згадали ім'я співачки, обговорюючи її ж, блін, пісню», - писали в коментарях.

Нагадаємо, ведучого "Голосу країни" Дьоміна ледь не довів до сліз найрідніша людина: "змусив мене..."

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