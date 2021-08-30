Відома співачка Тіна Кароль була дуже зворушена після того, як побачила фан-відео про своє минуле

Популярна артистка після смерті коханого чоловіка продовжує залишатися одна і виховує сина самостійно. Хлопчик при цьому зростає повною копією Тіни і підкорює шанувальників ввічливістю і скромністю на всіх кадрах зірки. Цього разу сама Кароль була зворушена відео, яке представили фанати про її життя.

Зірка навіть опублікувала ролик в сторі, написавши:»дуже зворушили мене". У ролику було складено відразу два відео-архівні кадри з весілля Тіни і Євгена Огіра, а також її недавній виступ зі зворушливою піснею.

При цьому кадри були накладені один на одного з чуттєвим виконанням, що привернуло увагу шанувальників.

"Все частіше Тіна стала згадувати свого Женю, який зміг захистити її свого часу від всіх недоброзичливців! Зараз на неї ополчилися полчище безбашенних фанаток Балана; дуже красиво ❤️; браво !!!; Цю пісню на шоу вона заспівала шикарно🔥; це прекрасно✨ 😭; до глибини душі🖇 ❣; дуже зворушливо ... до сліз😢; Існує любов. ... після🤍 ✨ 💎" - пишуть в мережі.

Нагадаємо, ми писали, дуже часто Тіна викладає кадри з близькими друзями, чоловіками, які працювали і працюють з нею разом над новими проектами. Одним з таких залишається її незмінний піар-менеджер Павло Орлов.

Він постійно супроводжує співачку на концертах і різних заходах, розробляє стратегію просування виконавиці, спілкується з представниками преси і виконають масу інших обов'язків.

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