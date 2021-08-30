Известная певица Тина Кароль была очень тронута после того, как увидела фан-видео о своем прошлом

Популярная артистка после смерти любимого супруга продолжает оставаться одна и воспитывает сына самостоятельно. Мальчик при этом растет полной копией Тины и покоряет поклонников вежливостью и скромностью на всех кадрах звезды. В этот раз сама Кароль была тронута видео, которое представили фанаты о ее жизни.

Звезда даже опубликовала ролик в Стори, написав: «Очень тронули меня». В ролике было сложено сразу два видео – архивные кадры со свадьбы Тины и Евгения Огира, а также ее недавнее выступление с трогательной песней.

При этом кадры были наложены друг на друга с чувственным исполнением, что привлекло внимание поклонников.

«Все чаще Тина стала вспоминать своего Женю, который смог защитить ее в своё время от всех недоброжелателей! Сейчас на неё ополчились полчище безбашенных фанаток Балана; очень красиво ❤️; браво !!!; Эту песню на шоу она спела шикарно🔥; это прекрасно ✨😭; К глубине души 🖇❣; Очень трогательно ... до слёз😢; Существует любовь .... после🤍✨💎» - пишут в сети.

Напомним, мы писали, очень часто Тина выкладывает кадры с близкими друзьями, мужчинами, которые работали и работают с ней вместе над новыми проектами. Одним из таких остается ее неизменный пиар-менеджер Павел Орлов.

Он постоянно сопровождает певицу на концертах и различных мероприятиях, разрабатывает стратегию продвижения исполнительницы, общается с представителями прессы и выполнят массу других обязанностей.

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