У мережі з'явилося чарівне фото Тіни Кароль на початку її кар'єри

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль відома не тільки своїм прекрасним вокалом, а й кардинальними змінами образом і екстравагантними іміджами. Протягом своєї кар'єри зірка весь час дивує шанувальників змінами в зовнішності. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці, показали фото, як вона виглядала на початку своєї кар'єри.

На фотографії Тіна зображена ще зовсім юною, вона стоїть на залитій сонцем вулиці біля винограду і тримає в руках одне гроно ягід. Перед камерою зірка з'явилася в легкому білому топіку, який підкреслив витончені плечі. Тут у неї пишне кучеряве волосся, на обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до фото Кароль написали: "Впізнали крихітку?". Шанувальники тут же почали коментувати архівне фото співачки: "Не знаю хто це, але дуже схоже на Тіну Кароль", "Ніжна, добра, мила, розумничка улюблена", "Яка ти різна, але завжди неповторна", "Яка мила", "Красуня така", "Розумниця, красуня", "Красуня наша".

Нагадаємо, Кароль похвалилася своїм господарством в заміському маєтку: фото розкішного двору.

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