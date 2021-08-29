В сети появилось очаровательное фото Тины Кароль в начале ее карьеры

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль известная не только своим прекрасным вокалом, но и кардинальными сменами образом и экстравагантными имиджами. На протяжении своей карьеры звезда все время удивляет поклонников переменами во внешности. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артистке, показали фото, как она выглядела в начале своей карьеры.

На фотографии Тина запечатлена еще совсем юной, она стоит на залитой солнцем улице у винограда и держит в руках одну гроздь ягод. Перед камерой звезда появилась в легком белом топике, который подчеркнул изящные плечи. Здесь у нее пышные кудрявые волосы, на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к фото Кароль написали: "Узнали малышку?". Поклонники тут же принялись комментировать архивное фото певицы: "Не знаю кто это, но очень похоже на Тину Кароль", "Нежная, добрая, милая, умничка любимая", "Какая ты разная, но всегда неповторимая", "Какая милая", "Красотка такая", "Умница, красавица", "Красотка наша".

Напомним, Кароль похвасталась своим хозяйством в загородном поместье: фото роскошного двора.

Как сообщала Politeka, Дан Балан соблазнился на бездонный вырез Кароль, кадр попал в сеть: "Разве нужны слова?".

Также Politeka писала, что Кароль в пылких объятиях красавчика-брюнета не сдержала эмоции: "Сладкая парочка".