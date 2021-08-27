Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками нежными фотографиями с фотосессии
Как пишет Politeka.net, 36-летняя популярная украинская певица Тина Кароль недавно выпустила новый украиноязычный альбом "Молодая кровь", который посвятила 30-летию независимости Украины. "Молодая кровь" – это совместный проект певицы и семи молодых перспективных исполнителей. Одну из песен альбома Кароль спела на концерте ко Дню Независимости Украины.
Несмотря на безумный график певица часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. На этот раз певица опубликовала серию фотографий из нежной фотосессии. Певица надела интересное розовое платье с длинным шлейфом.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню независимости, звезда не выдержала: «Муж здесь не причем!»
Сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит: "За минуту до..."
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
"В последнее время такие красивые фотосессии 😍 💔", "А говорили принцесс не существует ❤️❤️❤️", " Королева наших сердец!) 😍", " Прекрасная❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Королева💗👸🏼", "Волшебная.. 😍 ", "Невероятно красивая 🤩✨ ", " Дааа Тина вот такие наряды тебя божествят ... а не те что на выступлении ... еще и не по фигуре .", - написали поклонники.
Ранее Politeka писала, что Тина Кароль наконец показала украинцам красавца, за которого хочется замуж: "Красивая пара".
Напомним, что Тина Кароль в желтом платье удивила заплаканным видом за кулисами: "Воды отошли...".
A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль неожиданно опубликовала романтичный кадр с Даном Баланом, держатся за руки: "Family look".