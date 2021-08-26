Українська співачка Тіна Кароль розплакалася за лаштунками
Як пише Politeka.net, Народна артистка України Тіна Кароль виступила разом з італійським виконавцем Андреа Бочеллі в рамках концерту "Голос моєї душі", що проходив у Києві. Красуня для виступу одягла ефектну жовту сукню, зачарувавши виглядом. На одній з фан-сторінок Тіни в соціальній мережі Instagram з'явилися фото і відео, де дівчина плаче за лаштунками.
На кадрах можна побачити, як за Кароль доглядають, витираючи сльози. Після цього Тіна ще сама взяла серветку, щоб прибрати сльози.
"Гордість", - було підписано відео.
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Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Води відійшли", " чому вона плаче?", "А що сталося?", "Тіна засмучена до сліз?".
Також на сторінці були додані фотографії, де Тіна дуже зворушена.
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