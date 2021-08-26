Украинская певица Тина Кароль расплакалась за кулисами

Как пишет Politeka.net, Народная артистка Украины Тина Кароль выступила вместе с итальянским исполнителем Андреа Бочелли в рамках концерта "Голос моей души", что проходил в Киеве. Красотка для выступления надела эффектное желтое платье, очаровав видом. На одной из фан-страничек Тины в социальной сети Инстаграм появились фото и видео, где девушка плачет за кулисами.

На кадрах можно увидеть, как за Кароль ухаживают, вытирая слезы. После этого Тина еще сама взяла салфетку, чтобы убрать слезы.

"Гордость", - было подписано видео.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Воды отошли", "Почему она плачет?", "А что случилось?", "Тина расстроена до слез?".

Также на страничке были добавлены фотографии, где Тина очень растрогана.

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