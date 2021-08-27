Співачці Тіні Кароль з ким тільки не приписували роман - зірка, часом, і сама рада підлити масла у вогонь

Як відомо, 36-річна артистка після смерті чоловіка в 2013 році (продюсер Євген Огір помер через рак) так і не вийшла заміж вдруге. Зате за ці вісім років їй приписували роман, як мінімум, з двома відомими красенями. Зокрема, одним з кандидатів на серце Тіни нібито став її власний PR-менеджер Павло Орлов, з яким вона співпрацює з самого початку своєї кар'єри.

У своїх останніх "сторіз" в Instagram Тіна зворушливо привітала Орлова з днем народження, передає Politeka.net.

На першому фото Орлов позує у вітальні великого будинку на тлі незвичайних гвинтових сходів, які, до речі, частенько фігурують в соцмережі співачки. Усміхнений брюнет сидів на підлозі на подушці і гортав журнал, а поруч з ним стояв келих.

"Життя гвинтові сходи. Цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов... Я люблю тебе, з днем народження, "ПО", - підписала фото Кароль.

У наступних "сторіз" співачка зробила репост зі свого фан-акаунта, а ті, в свою чергу, взяли кадри безпосередньо зі сторінки Орлова. На них видно, як артистка обіймається зі своїм PR-менеджером. Обидва вони при цьому виглядали задоволеними й посміхалися.

"Тіна Кароль, спасибі за життя", - підписав кадри Павло.

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