Певице Тине Кароль с кем только не приписывали роман - звезда, порой, и сама рада подлить масла в огонь

Как известно, 36-летняя артистка после смерти мужа в 2013 году (продюсер Евгений Огир умер из-за рака) так и не вышла замуж во второй раз. Зато за эти восемь лет ей приписывали роман, как минимум, с двумя известными красавчиками. В частности, одним из кандидатов на сердце Тины якобы стал ее собственный PR-менеджер Павел Орлов, с которым она сотрудничает с самого начала своей карьеры.

В своих последних "сториз" в Инстаграм Тина трогательно поздравила Орлова с днем рождения, передает Politeka.net.

На первом фото Орлов позирует в гостиной большого дома на фоне необычной винтовой лестницы, которая, к слову, частенько фигурирует в соцсети певицы. Улыбающийся брюнет сидел на полу на подушке и листал журнал, а рядом с ним стоял бокал.

"Жизнь винтовая лестница. Этот день был на верхней ступени для тебя. Ты дошел... Я люблю тебя, с днем рождения, "ПО", - подписала фото Кароль.

В следующих "сториз" певица сделала репост со своего фан-аккаунта, а те, в свою очередь, взяли кадры непосредственно со страницы Орлова. На них видно, как артистка обнимается со своим PR-менеджером. Оба они при этом выглядели довольными и улыбались.

"Тина Кароль, спасибо за жизнь", - подписал кадры Павел.

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