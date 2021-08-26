Популярная украинская исполнительница Тина Кароль показала поклонникам старую фотографию родителей

Как пишет Politeka.net, 36-летняя Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Либерман) родилась в русском городе Оротукан в семье инженеров. В 1991 году родители Тины, которые родом из Украины, приняли решение вернуться на Родину и переехали в Ивано-Франковск. Однако сейчас семья Кароль живет в Киеве.

В своем Instagram Тина Кароль опубликовала раритетное фото со свадьбы родителей и поздравила родных с перламутровой свадьбой.

"42 года вместе! Желаю всем такой сильной любви!",- написала Кароль.

Напомним, что недавно Тина Кароль выступала на "Черноморских играх", где спела песню Андрея Кузьменко (Кузьмы) "Спи себе сама". Видео с концерта опубликовали на одной из фан-страниц, посвященных певице. Однако звезду раскритиковали за это выступление.

Ранее Politeka писала, что экс-бойфренд Андраде после работы с Кароль блеснул своей харизмой, удивив видом: "Дан Балан?".

Напомним, что девочка-копия Тины Кароль подросла и показала, на что способна, певица в восторге: "где бы ты ни была...".

A еще Politeka сообщала, что Кароль в День Независимости предстала перед украинцами в полупрозрачном наряде "невесты": "Снова выделилась".