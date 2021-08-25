Відомий український співак Микита Ломакін підкорив фанаток новим фатальним образом у червоному

Прославився учасник "Голосу країни" з команди Тіни Кароль і екс-бойфренд Мішель Андраде продовжує радувати шанувальників новим контентом. Цього разу співак поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Ломакін показав свій новий портрет, який вийшов дуже атмосферним і харизматичним. На знімку співак позує в червоному піджаку, стоячи до камери в півоберта. На фото видно тільки обличчя і плечі артиста крупним планом, однак завдяки освітленню і чорному фону виглядає це дуже мальовничо.

«Відчуваю себе демоном

Але, знай, мені не все одне...», - загадково підписав фото Ломакін.

Варто відзначити, що трохи раніше співак анонсував вихід нової спільної пісні і кліпу з Тіною Кароль. Ця цитата якраз виявилася з нового хіта.

Шанувальники виконавця тут же відреагували на його публікацію.

"Який гарний Микита так не можна", "наймиліший демон", "та ти втіли янголятко", "я подумала що це Дан Балан", "Ай, в сердечко", "все більше і більше схожостей з татком. Занадто шикарний", " Дан Балан?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль пригорнулася до екс-бойфренда Мішель Андраді Ломакіну у всіх на виду, кадри.

Як повідомляла Politeka, екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін розкрив, що тепер його пов'язує з Кароль.

Також Politeka писала, що зірка "Голосу країни" Ломакін публічно вибачився перед Тіною Кароль.