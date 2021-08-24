Українська співачка Тіна Кароль вибрала вельми оригінальний образ для концерту до Дня Незалежності

Популярна співачка нагадала про запис концерту до Дня Незалежності. Примірявши вельми оригінальний наряд для нових фото, артистка написала про майбутній виступ, який вразить шанувальників.

Цього разу артистка вирішила надіти дизайнерський годинник, ціна якого стартує від 10 тисяч гривень, прикраси з камінням Сваровські і елегантне «весільне» плаття з оригінальної колекції костюмів, коктейльних і вечірніх суконь цього року від відомого ліванського бренду Georges Chakra.

Незвичайний фасон, білосніжна напівпрозора обробка, різні елементи асиметрії і пишні доповнення з іншої білосніжної тканини на стегнах змінили співачку.

"З Днем Народження, Україно! Дивимося концерти і святкуємо разом! Скоро концерт до Дня Незалежності. 30 років. Після головний концерт року до Дня Незалежності " - пише Кароль.

Шанувальники підтримали:

"дуже красиво💙; зі святом нас, українці! 💙 💛 ; Як я сумувала за такими фотосесії, ніби повернулася в 2018-2019💔; і знову наряд нареченої 🥺 знову виділилася; наша сильно красива💜; розбиваєш моє серце своєю красою; Тіна, нереальна красуня !!! Богиня❤️; неймовірна красуня 😍; не можна бути такою красивою💕; порцелянова лялечка😍".

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