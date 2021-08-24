Українська співачка Тіна Кароль захопилася талантом юної красуні - своєї копії Тіни Синяговської

У Мережі вже давно обговорюють маленьку копію Тіни Кароль, яка приміряє образи співачки, причому настільки успішно, що у юної красуні з'явилося на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька тисяч шанувальників. Дівчинку звуть Тіна Синяговська і вона нерідко показує свої таланти перед камерою.

Юна красуня також добре танцює і нещодавно в сторі записала короткий ролик, в якому завзято рухається під нові композиції Кароль з альбому «Молода кров», в тому числі і під пісню "Де б ти не була". Сама Кароль теж оцінила виступ юної Тіни і показала його у себе на сторінці.

Відзначимо, що образи для дитини робить і підбирає її мама Надія. Жінка своїми руками створює копії нарядів Кароль, але в менших розмірах.

Також на фан-сторінці з'явилося фото, де Кароль позує в Одеському Морвокзалі разом з Тіною Синяговською, яка вже не раз знімалася з артисткою в нових фотосесіях.

Раніше Тіна представила альбом"Молода кров". Артистка помітила, що була неймовірно зворушена представити виконавців нової формації.

"Мені дуже приємно, що саме в цьому альбомі в цих дуетах, в цих піснях звучать ті голоси, які будуть звучати в майбутньому. Вірю що буде "Молода кров" 2 і 3. На сьогодні це наш маленький старт і амбіційні плани" - написала Тіна раніше.

Раніше повідомлялося, Кароль відповіла на каверзне питання про дану Балану і розкрила його прізвисько: "не якийсь Саша"

Також, Тіна Кароль зі своєю маленькою копією вразила схожістю, кадри опинилися в мережі: "дві красуні"

Politeka розповідала, молодий співак розповів про союз з Тіною Кароль:»це повинно було статися"