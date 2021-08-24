Украинская певица Тина Кароль восхитилась талантом юной красавицы - своей копии Тины Синяговской

В сети уже давно обсуждают маленькую копию Тины Кароль, которая примеряет образы певицы, причем настолько успешно, что у юной красавицы появилось на своей странице в социальной сети Инстаграм несколько тысяч поклонников. Девочку зовут Тина Синяговская и она нередко показывает свои таланты перед камерой.

Юная красавица также хорошо танцует и недавно в Стори записала короткий ролик, в котором задорно двигается под новые композиции Кароль из альбома «Молода кров», в том числе и под песню "Де б ти не була". Сама Кароль тоже оценила выступление юной Тины и показала его у себя на странице.

Отметим, что образы для ребенка делает и подбирает ее мама Надежда. Женщина своими руками создает копии нарядов Кароль, но в меньших размерах.

Также на фан-страничке появилось фото, где Кароль позирует в одесском Морвокзале вместе с Тиной Синяговской, которая уже не раз снималась с артисткой в новых фотосессиях.

Ранее Тина представила альбом "Молода кров". Артистка подметила, что была невероятно тронута представить исполнителей новой формации.

"Мне очень приятно, что именно в этом альбоме в этих дуэтах, в этих песнях звучат те голоса, которые будут звучать в будущем. Верю что будет "Молода кров" 2 и 3. На сегодня это наш маленький старт и амбиционные планы" - написала Тина ранее.

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