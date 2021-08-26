Співачка Тіна Кароль збентежила несподіваним фото з Даном Баланом, з яким їй ще недавно приписували роман
Так, 36-річна артистка зробила репост у себе в "сторіз" цікавого фотоколажу зі співаком Даном Баланом, опублікованого на одній з її фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net.
Шанувальники Тіни зробили "апгрейд" старого знімка, де вона позує за ручку з Даном, додавши їм однакові деталі в одязі. Мова про унікальне світлодіодне вбранні від Clara Daguin, яке також існує у віртуальному форматі. Саме в такому вигляді Кароль виступила на концерті з нагоди Дня Незалежності на НСК "Олімпійський".
Фанати обох артистів дивуються тому, що Тіна зробила репост - адже нещодавно розкрилася правда, що між ними з Даном не було ніяких романтичних відносин, а тільки симпатія та дружба.
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