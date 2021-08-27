Тіна Кароль дала привід для чуток: в особистому житті артистки, можливо, накльовується романтика
36-річна зірка, яка після смерті свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра в 2013 році, більше так і не вийшла заміж, заінтригувала несподіваною заявою.
Так, Кароль днями презентувала альбом "Молода кров", в якому заспівала дуетом з молодими й перспективними артистами. Серед їх числа виявився і 29-річний Ivan NAVI (Іван Сяркевич зі Львова). Разом з Тіною вони записали пісню-lovestory "Ангели все знають". До цього вони не були знайомі і познайомилися вже в процесі роботи. Іван мріяв про дует з Тіною ще з минулого року, а співачка в одному з інтерв'ю назвала його «саме тим хорошим хлопцем, за якого хочеться вийти заміж».
"Останнім часом так мало романтики на сцені. А він - той самий хороший хлопець, за якого хочеться вийти заміж", - говорила вона.
Нещодавно артисти зідзвонилися в live-форматі в Instagram і домовилися про спільну прогулянку по Львову, тим більше, що у Кароль вже анонсовані концерти в цьому місті на 23-24 вересня.
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Користувачі мережі бурхливо обговорюють тандем Тіни і Ivan NAVI, коментуючи їх спільне фото, передає Politeka.net з посиланням на Instagram.
"Ну, добре ж..."
"У Наві коменти крутіше😂 такий стьоб над Тіною"
"Ну, що ж... красива пара... - до сліз😢 😂"
"Боже, море задоволення на вас дивитися! Такі позитивні💪"
"чекаємо вас з @tina_karol в Києві🔥 це був би крутий подарунок😍"
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