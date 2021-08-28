В сети показали необычное фото Дана Балана рядом с Тиной Кароль, выглядят счастливыми

Как сообщает Politeka.net, известной украинской певице Тине Кароль долгое время приписывают романтические отношения с молдавским сердцеедом Даном Баланом. И хотя пара не подтверждает эту информацию, фанаты уверенны, что они вместе. В соцсети Instagram даже есть несколько фан-страниц, посвященных отношениям артистов, и вот на одной из них опубликовали очаровательное фото, где певцы стоят рядом друг с другом.

На фотографии Тина и Дан запечатлены в темной комнате, она стоит на первом плане, а он чуть позади. Перед камерой украинская дива сверкает упругим декольте в соблазнительном наряде, декорированном пайетками. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и ослепительная улыбка. Балан тоже нарядный – на нем темный костюм и не застегнутая рубашка. Он как будто смотрит в ее глубокое декольте.

В подписи к фото написали: "Разве нужны слова, когда все видно по глазам?". Пользователи тут же начали комментировать фото Тины и Дана: "Глаза – душа. Через них можно увидеть все", "У нее тут такой лукавый, но одновременно с этим счастливый взгляд", "Просто малышка счастлива с последним романтиком Кишинева", "Ну скажите уже правду, ну как вы можете быть не вместе?", "Красивая пара. Подходят друг другу".

Напомним, Тина Кароль предстала в кардинально новом образе принцессы: "Такие наряды тебя обожествляют, а не то что...".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана зажгла на свадьбе в эффектном платье: "Как же это красиво".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в желтом платье удивила заплаканным видом за кулисами: "Воды отошли...".