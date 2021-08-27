Мама популярного молдавского певца Дана Балана Людмила восхитила новыми кадрами

Людмила Балан — популярная молдавская певица и телеведущая. Еще в начале карьеры она сумела покорить сердца зрителей не только на родине, но и за пределами страны. Сейчас аудитории дама известна и как мать Дана Балана.

63-летняя артистка активно выступает, радуя своих поклонников. На своей странице в Инстаграм Людмила Балан показала видео, как она поет на свадьбе.

Мама Дана Балана блистала в ярком коротком платье. Имея идеальную фигуру и стройные ноги, выглядела она в таком наряде восхитительно.

Поклонники Людмилы Балан не поскупились на комплименты.

«Крепкого здоровья и отличного настроения», «Вау», «Как же это красиво, зацепили с первых же нот», «Очень-очень красиво», «Красотка», - пишут в комментариях восхищенные пользователи Сети.

Напомним, Дана Балан прильнул к молоденькой блондинке, Тины Кароль не видно: "Красивая пара".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана в красном платье с глубоким декольте заставила восхищаться собой: "Сказочная принцесса".

Также Politeka писала, что Дан Балан посмеялся над бедой Тины Кароль: "Вышла бы без платья".