Известная певица Тина Кароль в компании своего менеджера часто проявляет чувства

Исполнительница никогда не говорит о личной жизни, поскольку после смерти супруга ей часто приписывают различные романы и пытаются вычислить, состояла ли звезда в последнее время в отношениях.

Очень часто при этом Тина выкладывает кадры с близкими друзьями, мужчинами, которые работали и работают с ней вместе над новыми проектами. Одним из таких остается ее неизменный пиар-менеджер Павел Орлов.

Он постоянно сопровождает певицу на концертах и различных мероприятиях, разрабатывает стратегию продвижения исполнительницы, общается с представителями прессы и выполнят массу других обязанностей. Часто артистка записывает милые видео с Павлом и не боится показывать себя настоящую.

«Красавчики наши💕 Павел @pavelorlov ,спасибо, что бережете королеву наших сердец❤️; Невероятные!🔥; Спасибо за преданность и стойккость😍👏🔥; Дай Бог, чтоб дружба продолжалась на долгие годы.; Сладкая парочка», - отвечают в сети.

Мы также писали, чтоКароль на днях презентовала альбом «Молода кров», в котором спела дуэтом с молодыми и перспективными артистами. Среди их числа оказался и 29-летний Ivan NAVI (Иван Сяркевич из Львова). Вместе с Тиной они записали песню-lovestory «Ангели все знають». До этого они не были знакомы и познакомились уже в процессе работы.

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