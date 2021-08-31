Екс-коханий Тіни Кароль співак Кирилом Туриченко з групи "Иванушки International" розсекретив свою нову дівчину
Здавалося, що артист перебуває у відносинах з Дариною Тарасовою, яка далека від світу шоу-бізнесу, пише «Стархит». Разом вони вже більше року.
З весіллям кохані не поспішають.
"Це питання краще задати Кирилу. Я була заміжня, у мене було весілля. У мене вже не те уявлення про цю подію. Я більше не та юна дівчинка. Зараз набагато спокійніше ставлюся до всього. У Кирила, звичайно, не було весільного торжества. Впевнена, він цього хоче. Я не наполягаю. Як піде, так і буде», - розповіла Дарина.
Від першого шлюбу у неї є син. Дарина зазначила, що коханий добре з ним ладнає.
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Відзначимо, коли пара розсекретила свої стосунки і дівчина стала публікувати в мережі знімки з Кирилом, на неї обрушилася хвиля критики.
У той же час багато хто підтримав Дарину.
"Ви дуже красива пара.Створені один для одного.Нехай ваша історія кохання буде безкінечною", " Даша, ви маєте рацію!! Це все від заздрості до ваших відносин. Геть хейтерів і хай живе любов", - писали в мережі.
Нагадаємо, раніше Кирило Туриченко розповів, що він вперше познайомився з Тіною Кароль на фестивалі "Чорноморські ігри". На той момент йому було 18 років, а молодій співачці всього 16. Їхні шляхи розійшлися, але вони зустрілися в Києві під час Нацвідбору на Євробачення. Там почуття спалахнули з новою силою.
Нагадаємо, знімок Кароль з таємним коханим-співаком виявився в мережі.
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