Екс-коханий Тіни Кароль співак Кирилом Туриченко з групи "Иванушки International" розсекретив свою нову дівчину

Здавалося, що артист перебуває у відносинах з Дариною Тарасовою, яка далека від світу шоу-бізнесу, пише «Стархит». Разом вони вже більше року.

З весіллям кохані не поспішають.

"Це питання краще задати Кирилу. Я була заміжня, у мене було весілля. У мене вже не те уявлення про цю подію. Я більше не та юна дівчинка. Зараз набагато спокійніше ставлюся до всього. У Кирила, звичайно, не було весільного торжества. Впевнена, він цього хоче. Я не наполягаю. Як піде, так і буде», - розповіла Дарина.

Від першого шлюбу у неї є син. Дарина зазначила, що коханий добре з ним ладнає.

Відзначимо, коли пара розсекретила свої стосунки і дівчина стала публікувати в мережі знімки з Кирилом, на неї обрушилася хвиля критики.

У той же час багато хто підтримав Дарину.

"Ви дуже красива пара.Створені один для одного.Нехай ваша історія кохання буде безкінечною", " Даша, ви маєте рацію!! Це все від заздрості до ваших відносин. Геть хейтерів і хай живе любов", - писали в мережі.

Нагадаємо, раніше Кирило Туриченко розповів, що він вперше познайомився з Тіною Кароль на фестивалі "Чорноморські ігри". На той момент йому було 18 років, а молодій співачці всього 16. Їхні шляхи розійшлися, але вони зустрілися в Києві під час Нацвідбору на Євробачення. Там почуття спалахнули з новою силою.

Нагадаємо, знімок Кароль з таємним коханим-співаком виявився в мережі.

Як повідомляла Politeka, екс-коханий Тіни Кароль, якого вона приховувала, видав подробиці роману: "розбила серце"

Також Politeka писала, що Тіна Кароль закохалася, співачка приголомшила зізнанням про нові почуття: "як дура..."