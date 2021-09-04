Известная певица Тина Кароль удивила фривольным поведением, видео попало в сеть
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая сама растит сына-подростка Вениамина, попала на видео и удивила своим поведением. Ролик опубликовали на фан-странице в Instagram, посвященной артистке.
Как видно, на черно-белом видео шагает по коридору в толпе людей, а затем заходит в комнату, где стоит ее сын Вениамин. Вокруг полно людей, но кажется Тина никого кроме сына не замечает. Она веселая, все время улыбается и что-то выкрикивает на английском. А под конец ролика вообще начала раздеваться, кокетливо сняла с себя курточку и, швыряя ею, напевает песню Джо Кокера "You can leave your hat on".
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За всем этим наблюдает Вениамин. Он отметил, что своей курточкой Кароль убила моль на стене. В подписи к видеоролику "стриптиза" Кароль написали: "Веселая мамаша". Под публикацией появилось несколько комментариев: "Класс", "Красотка", "Не наливайте Тинке больше".
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