Відома співачка Тіна Кароль здивувала фривольною поведінкою, відео потрапило в мережу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка сама ростить сина-підлітка Веніаміна, потрапила на відео і здивувала своєю поведінкою. Ролик опублікували на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці.

Як видно, на чорно-білому відео крокує по коридору в натовпі людей, а потім заходить в кімнату, де стоїть її син Веніамін. Навколо повно людей, але здається Тіна нікого крім сина не помічає. Вона весела, весь час посміхається і щось вигукує англійською. А під кінець ролика взагалі почала роздягатися, кокетливо зняла з себе курточку і, кидаючи нею, наспівує пісню Джо Кокера "You can leave your hat on".

За всім цим спостерігає Веніамін. Він зазначив, що своєю курточкою Кароль вбила моль на стіні. У підписі до відеоролика "стриптизу" Кароль написали: "Весела матуся". Під публікацією з'явилося кілька коментарів: "Клас", "Красуня", "Не наливайте Тінці більше".

