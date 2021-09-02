Стало известно, кто заменит Тину Кароль в роли соведущей "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на телеграм-канал "Культурная прачечная", певица и многолетняя ведущая Тина Кароль в этом сезоне не будет участвовать в "Танцях з зірками". Телеведущий Юрий Горбунов сам будет вести прямы эфиры на паркете проекта.

Тем временем соведущей Горбунова в голд-руме будет красотка-модель Иванна Онофрийчук. Ее мальдивскую свадьбу с казахским бизнесменом Алмазом некоторое время назад обсуждали во многих соцсетях и средствах массовой информации.

Известно, что девушка имеет опыт телеведущей, она известна зрителям по программе "Без краватки" на НЛО TV и Украине. Также Иванна несколько раз в качестве ведущей появлялась на балконе "Танців з зірками" прошлого сезона. Напомним, что премьера нового сезона танцевального шоу состоится уже в это воскресенье, 5 сентября.

Напомним, Легендарная хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала, как фехтовальщица Ольга Харлан валяет дурака: новые кадры репетиций.

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