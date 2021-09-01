Украинская танцовщица и художняя гимнастка Яна Заец рассказала, почему не будет участвовать в новом сезоне "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, Яна Заец является уроженкой Каменского (бывший Днепродзержинск, - прим. ред.). Красотка с самого детства занималась художней гимнастикой, достигнув успехов на внутренней и международной аренах. После этого красотка сменила род деятельности - став танцовщицей. Красотка неоднократно была участницей "Танців з зірками", где партнерами были Иракли Макацария и Тарас Цымбалюк.

Яна решила в Инстаграм рассказать, почему ее не будет в новом сезоне "Танців".

"ВАЖНО

Друзья, должна сообщить Вам, что в этом году я не принимаю участия в проекте “Танці”.

Сейчас я на пути к исполнению своей важной мечты!

Обещаю, что через пару месяцев я расскажу Вам обо всём.

Ну а пока прошу верить в меня и не забывать.

В будущем мне есть ещё чем порадовать Вас!

Спасибо всем за поддержку", - написала Яна.

Красотка добавила фото, где была вместе с Иракли. На втором фото запрыгнула к Тарасу на руки.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Иди к своей важной мечте, не оглядывайся!!! И свершиться всё, без оправданий!!! У тебя все еще впереди. Семье огромный привет!!!", "Самая яркая и талантливая танцовщица", "Жаль, конечно, очень жаль. Без Вас танцы не танцы. Но мы уважаем Ваше решение. Берегите себя".

Напомним, Тарас Цымбалюк решился рассказать о конфликте с партнершей по "Танцям з зірками"

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