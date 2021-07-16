Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Танців з зірками", рассказал о конфликте с партнершей

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк является популярным украинским актером, который снялся в "Крепостной", "Спіймати Кайдаша" и множестве других проектов. Также красавчик участвовал в проекте "Танці з зірками", где выступал с партнершей Яной Заец. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

В интервью Алине Доротюк Тарас решил рассказать, что за конфликт случился в паре:

"Просто мы не подходим и все".

Интервьюер Алина Доротюк отметила, что от пары можно и отказаться. Цымбалюк отметил, что не решился:

"Я наверное не решился просто что-то менять. Я думал это невозможно. И никто меня не спрашивал, мне сказали, что это вот Яна, она тебе подходит. И я понимал теоретически, что девушка гимнастка, наверное, я буду как сказала стоять поднимать, крутить и это будет фишка нашей пары. Я на это все посмотрел и подумал, наверное у нас что-то должно получиться".

Алина предположила, что у пары не вышло из-за характера, на что Тарас отметил:

"Мы просто не сошлись в характерах. Наверное да".

Цымбалюк также рассказал, поддерживает ли связь с Яной после проекта:

"Я вообще очень аккумулирую свою энергию. Я очень много связей просто обрываю и не хочу распыляться на какие-то эмоции, которые мне не нужны. Просто не продолжаю эти отношения, они были рабочими, закрепленными за каким-то проектом, я не вижу абсолютно смысла распыляться и высасывать с тех отношений еще что-то. Я лучше дома побуду с семьей".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" и "Танців з зірками" тайно женился, избранница не сдержала чувств

А еще Politeka писала, что раздетый Цымбалюк из "Крепостной" поразил украинок рельефами

Также Politeka сообщала, что раздетый Цымбалюк из "Крепостной" блеснул рельефами перед зеркалом в ванной



