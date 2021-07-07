Знаменитый украинский актер Тарас Цымбалюк тайно женился на своей давней возлюбленной

Счастливой новостью поделилась на своей странице в Инстаграм новоявленная жена актера Тина Цымбалюк. Об этом сообщает Politeka.net.

Цымбалюк и Тина Антоненко (девичья фамилия) встречались уже три года, а совсем недавно решили узаконить свои отношения. При этом пара решила не делать из своей свадьбы публичное событие, и справила ее тихо.

«Вышла замуж за лучшего парня на свете. 03.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева», - написала Тина.

Она также трогательно обратилась к своему мужу.

«Мой любимый, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием «семья»!», - искренне написала девушка.

В свою очередь, Цымбалюк в комментарии назвал ее своей «любимой девочкой».

На фото, опубликованном Тиной, они с актером сидят за столом с видом на лес. На них красуются халаты с надписями «Мистер Цымбалюк» и «Миссис Цымбалюк».

Отметим, что 31-летний Тарас Цымбалюк известен украинцам, как звезда таких популярных сериалов, как: «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша». Он также участвовал в шоу «Танці з зірками».

Напомним, раздетый Цымбалюк из "Крепостной" поразил украинок рельефами.

Как сообщала Politeka, раздетый Цымбалюк из "Крепостной" блеснул рельефами перед зеркалом в ванной.

Также Politeka писала, что раздетый Цымбалюк из "Крепостной" показал рельефную фигуру перед зеркалом.