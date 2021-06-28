Известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал себя на новом фото

Как пишет Politeka.net, Тарас является популярным украинским актером, который успел снятся в десятках картин. Красавчик не так давно закончил работу в третьем сезоне "Крепостной", которая выйдет уже осенью. Еще молодой человек обожает спорт и постоянно мотивирует украинцев шикарными снимками в Инстаграме.

На новом фото Тарас показался без футболки, развернувшись боком к камере. Красавчик позволил посмотреть на подтянутую фигуру, сразу взбудоражил украинок, которые засыпали мужчину комплиментами:

"Шикарный", "Какое выражение лица, сжигает", "Какое состояние. Аполлон. Красивый мужчина красив во всем", "Капец, какой! Огонь, мистический!", "Блин, ты такой красавчик, а сколько тебе лет?", "О, ничего себе".

Напомним, Цимбалюк, Олег Винник и "Холостяк" Макацария поиграли мускулами ради пикантного титула

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