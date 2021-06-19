Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Тарас стал довольно известный украинским актером и успел сняться в десятках картин. Красавчик также обожает спорт и постоянно тренируется, а еще ведет социальные сети, где делится интересным контентом с фанатами.

В этот раз Цымбалюк решил показать, как отдыхает в Черногории. Красавчик позировал на фото в одних шортах, демонстрируя роскошную фигуру и улыбаясь на камеру.

"Доброе утро", - написал Тарас.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Вот где отличная форма", "Мой любимый актер", "Доброе утро. Хорошего дня и отличного настроения", "Классной и хорошей субботы вам", "Чудесный отдых", "Доброе утро", "Хорошая форма, даже после второго ужина", "Доброе утро, хорошего вам дня", "Ты как всегда потрясающий, доброе утро. Наслаждайся отдыхом много".

Сообщалось, что известный украинский актер Тарас Цымбалюк удивил кадрами возле роскошной машины.

На свежем фото Цымбалюк позировал возле роскошной машины марки Porsche. Он сидел на асфальте, а на сзади него красовался автомобиль, о котором он мечтает.

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